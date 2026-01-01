Alaskan Bush People
Alaskas raue Wildnis und mittendrin eine Familie mit sieben Kindern: Die Browns leben seit Jahren fernab von jeglicher Zivilisation, ohne Strom, aber im Einklang mit der Natur.
Alaskan Bush People: Aufgewachsen in der Wildnis
Die Alaskan Bush People sind eine ganz besondere Familie, die seit 30 Jahren in der Wildnis Alaskas lebt. Die US-amerikanische Doku-Serie begleitet Billy Brown und seine Frau Ami, die sich für einen alternativen Lebensstil entschieden haben. Gemeinsam mit ihren sieben Kindern bestreiten sie ihren Alltag abseits der modernen Zivilisation: Ohne Strom, Smartphones und Internet. Sie versorgen sich selbst, haben ihre eigene Sprache erfunden und nennen sich das “Wolfsrudel”. Familie Brown lebt in einer Hütte, die nur über einen einzigen Raum verfügt. Diesen müssen sich die Familienmitglieder seit Jahrzehnten teilen. Außerdem müssen sie ohne fließendes Wasser auskommen und sich gegen gefährliche Tiere wehren. Selbst die Kinder verlassen nicht das Haus ohne Gewehr. Abgeschieden von der Realität begegnen den Browns manchmal Monate lang keinen Außenstehenden. Werden die Alaskan Bush People ihren Traum, in der Wildnis Alaskas zu leben, für immer in die Tat umsetzen können?
Das wilde Leben der Browns
Der übliche Alltag der Browns bei Alaskan Bush People wird unterbrochen, als sie aus ihrer Hütte vertrieben werden. Diese stand auf öffentlichem Grund und kann ihnen nicht länger als Haus dienen. So muss sich die Familie eine neue Bleibe suchen. Kurzerhand beschließen sie, ein neues Blockhaus zu bauen. Doch wo? Die Wildnisbewohnenden ziehen kurzerhand in den Norden Alaskas und wollen im Copper River Valley ihre neue Hütte bauen.
Bam Brown und sein Bruder Gabe sehen sich als die besten Schützen der Familie und gehen auf die Jagd. In ihrem gebrechlichen Wagen fahren sie in die Berge hinauf, wo bereits eisige Minustemperaturen herrschen. Sie wollen ein Karibu fangen. Nachdem sie eine Fährte gefunden haben, gehen sie in Stellung. Mit einem Karabiner im Anschlag hoffen sie auf eine günstige Gelegenheit. Allerdings ist weit und breit kein einziges Tier zu sehen und die Brüder müssen aufgrund der beißenden Kälte zurück nach Hause fahren. Doch die Hütte ist noch nicht fertig und die Vorräte gehen den Browns auch langsam aus.
Eigentlich kommt für Billy das Leben in der Großstadt nicht in Frage. Doch als sich eines Nachts Unbekannte seiner Blockhütte nähern und Gewehrschüsse ertönen, steht er vor einer großen Entscheidung. Das Leben in Alaska wird immer gefährlicher und die Kälte ist ohne Vorräte nicht mehr auszustehen. Kann es die Wildnis-Familie trotz dieser Bedingungen aushalten oder werden sich zurück in die Stadt ziehen müssen?
