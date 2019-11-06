Zum Inhalt springenBarrierefrei
Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Des Königs neue Schuhe

Folge 1: Des Königs neue Schuhe

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der machtbesessene Kardinal Richelieu hat wieder einmal einen neuen Plan ausgeheckt, um den König zu stürzen. Er versorgt den König mit extraglattem Schuhwerk, das eigens in Italien hergestellt wird. Die Musketiere erhalten den Auftrag, rutschfeste Stiefel herbeizuschaffen. Es ist ein aussichtloses Unterfangen, da allen einheimischen Schuhmachern untersagt wurde, Schuhe in der Größe des Königs herzustellen. Dank Albert, dem 5. Musketier, wird der englische Schuhmacher Weston ausfindig gemacht, der den Befehl des Kardinals ignoriert und Stiefel in der richtigen Größe anfertigt. Rechte: Your Family Entertainment

