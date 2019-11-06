Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10: Der Spion

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hauptmann de Tréville wird von einem alten Freund gebeten, dessen Sohn Figeac zum Musketier auszubilden. Daß Figeac an einem ansteckenden Schluckauf leidet, ist nicht das Schlimmste. Weit mehr Wirkung zeigt, daß Milady dem jungen Musketier-Azubi den Kopf verdreht - worauf dieser das Geheimnis um Alberts neueste Waffen preisgibt. Rechte: Your Family Entertainment

