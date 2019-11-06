Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 10: Der Spion
25 Min.Ab 6
Hauptmann de Tréville wird von einem alten Freund gebeten, dessen Sohn Figeac zum Musketier auszubilden. Daß Figeac an einem ansteckenden Schluckauf leidet, ist nicht das Schlimmste. Weit mehr Wirkung zeigt, daß Milady dem jungen Musketier-Azubi den Kopf verdreht - worauf dieser das Geheimnis um Alberts neueste Waffen preisgibt. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6