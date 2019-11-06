Zum Inhalt springenBarrierefrei
Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Ein geheimer Auftrag

Folge 11: Ein geheimer Auftrag

Der Herzog von Buckingham macht der Königin ein persönliches Geschenk. Der König erwischt sie, und die greift zu einer Notlüge: Das Geschenk sei für ihn. Das freut den König. Und weil ihm die bis dato in Frankreich unbekannten Pralinés so gut schmecken, bekommen die Musketiere einen ganz besonders dringlichen Auftrag. Rechte: Your Family Entertainment

