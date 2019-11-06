Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Ein geheimer Auftrag
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Herzog von Buckingham macht der Königin ein persönliches Geschenk. Der König erwischt sie, und die greift zu einer Notlüge: Das Geschenk sei für ihn. Das freut den König. Und weil ihm die bis dato in Frankreich unbekannten Pralinés so gut schmecken, bekommen die Musketiere einen ganz besonders dringlichen Auftrag. Rechte: Your Family Entertainment
Albert, der 5. Musketier
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6