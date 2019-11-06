Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Blumen für die Königin

Blumen für die KöniginJetzt ohne Werbung streamen

Albert, der 5. Musketier

Folge 13: Blumen für die Königin

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kardinal Richelieu ist gegen die Blumen im Garten der Königin allergisch und plant deswegen an dieser Stelle einen neuen Anbau für das Schloß zu errichten. Er beauftragt Milady, den Garten zu vernichten, damit der König seinem Plan zustimmt. Milady geht auch sofort ans Werk. Sie fordert einige Kardinalswachen auf, die Musketiere in einen Kampf zu verwickeln, der im Garten der Königin ausgetragen wird. Das Ergebnis ist ein völlig verwüsteter Park. Der König gewährt seiner Gemahlin eine Frist von 24 Stunden, den Garten wieder herzurichten. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Albert, der 5. Musketier

Albert, der 5. Musketier

Alle 1 Staffeln und Folgen