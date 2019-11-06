Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 13: Blumen für die Königin
Ab 6
Kardinal Richelieu ist gegen die Blumen im Garten der Königin allergisch und plant deswegen an dieser Stelle einen neuen Anbau für das Schloß zu errichten. Er beauftragt Milady, den Garten zu vernichten, damit der König seinem Plan zustimmt. Milady geht auch sofort ans Werk. Sie fordert einige Kardinalswachen auf, die Musketiere in einen Kampf zu verwickeln, der im Garten der Königin ausgetragen wird. Das Ergebnis ist ein völlig verwüsteter Park. Der König gewährt seiner Gemahlin eine Frist von 24 Stunden, den Garten wieder herzurichten. Rechte: Your Family Entertainment
Albert, der 5. Musketier
