Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14: Die Perücken-Affäre

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mit Hilfe Alberts erhält der König in letzter Minute eine neue Perücke, um den türkischen Sultan standesgemäß zu empfangen. Auch für den Kardinal ist noch etwas Perückenmaterial übrig geblieben - sehr zu seinem Mißfallen. Rechte: Your Family Entertainment

