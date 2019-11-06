Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 14: Die Perücken-Affäre
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mit Hilfe Alberts erhält der König in letzter Minute eine neue Perücke, um den türkischen Sultan standesgemäß zu empfangen. Auch für den Kardinal ist noch etwas Perückenmaterial übrig geblieben - sehr zu seinem Mißfallen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6