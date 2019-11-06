Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Lachen verbotenJetzt ohne Werbung streamen
Albert, der 5. Musketier
Folge 15: Lachen verboten
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kardinal Richelieu beauftragt Milady, den Höflingen im Schloß das Lachen zu verbieten. Die Drohung hilft. Als der König am kommenden Morgen gutgelaunt aufwacht und eine fröhliche Geschichte verlangt, hat jeder eine andere Ausrede. Rechte: Your Family Entertainment
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Albert, der 5. Musketier
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment