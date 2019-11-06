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Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
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Lachen verboten

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Albert, der 5. Musketier

Folge 15: Lachen verboten

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kardinal Richelieu beauftragt Milady, den Höflingen im Schloß das Lachen zu verbieten. Die Drohung hilft. Als der König am kommenden Morgen gutgelaunt aufwacht und eine fröhliche Geschichte verlangt, hat jeder eine andere Ausrede. Rechte: Your Family Entertainment

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Albert, der 5. Musketier

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