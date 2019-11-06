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Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
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Hilfe ein Gespenst!

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Albert, der 5. Musketier

Folge 16: Hilfe ein Gespenst!

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Anläßlich eines angekündigten Staatsbesuches des Königs von Spanien beschließt König Louis, den Louvre renovieren zu lassen. Für die Innenausstattung wählt er die Farbe Königsblau. Kardinal Richelieu wünscht sich Kardinalsrot. Er hofft, den König von Spanien von seiner Macht zu überzeugen, wenn der Louvre in der Farbe seiner Wahl erstrahlt. Damit der König ihm nicht im Weg steht, beschließt er, ihn für eine Weile aus dem Louvre zu locken. Dazu greift er zu einer List: Milady geht als Geist und treibt den König aus dem Schloß. Er gibt vor, ein paar Tage Urlaub zu machen und überträgt Richelieu die Aufsicht über die Renovierungsarbeiten. Rechte: Your Family Entertainment

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Albert, der 5. Musketier

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