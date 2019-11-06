Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Die Melodie des HerzogsJetzt ohne Werbung streamen
Albert, der 5. Musketier
Folge 17: Die Melodie des Herzogs
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Kardinal hat den Herzog von Buckingham mittels eines gefälschten Liebesbriefes der Köngin in den Louvre gelockt. Dann sorgt er dafür, daß der König den Herzog bei der Königin überrascht. Da sie kurz zuvor von ihrem Gemahl ein Cembalo geschenkt bekam, hat die Königin geistesgegenwärtig eine Ausrede: Sie gibt den Herzog als ihren Musiklehrer, Leonardo di Mozzarella, aus. Vom Kardinal motiviert, wünscht sich der König ein Konzert des Maestros. Es gelingt der Königin, ihn auf den nächsten Tag zu vertrösten. Nun ist guter Rat teuer, denn Buckingham kann nicht Cembalo spielen! In ihrer Not wendet sich die Königin an die Musketiere. Rechte: Your Family Entertainment
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Albert, der 5. Musketier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment