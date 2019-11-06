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Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
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Hoher Besuch

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Albert, der 5. Musketier

Folge 19: Hoher Besuch

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Milady fängt einen Liebesbrief vom Herzog von Buckingham an die Königin ab und bringt einen von Richelieu gefälschten Antwortbrief an ihn zurück. Der Herzog reist sofort nach Frankreich, mit der Absicht, die Königin zu entführen. Der König schenkt der Königin zum Hochzeitstag ein Medaillon mit seinem Portrait. Richelieu lauscht hinter der Wand und wird von den beiden dabei überrascht. Zur Strafe schickt ihn der König aufs Land. Kardinal Richelieu reist zur Mutter des Königs, Marie de Medici, und intrigiert gegen die Königin. Empört macht sich Marie mit ihm auf den Weg zum Schloß. Im Schloss verirrt sich der Herzog in ihr Zimmer. Rechte: Your Family Entertainment

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Albert, der 5. Musketier

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