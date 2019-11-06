Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Hoher BesuchJetzt ohne Werbung streamen
Albert, der 5. Musketier
Folge 19: Hoher Besuch
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Milady fängt einen Liebesbrief vom Herzog von Buckingham an die Königin ab und bringt einen von Richelieu gefälschten Antwortbrief an ihn zurück. Der Herzog reist sofort nach Frankreich, mit der Absicht, die Königin zu entführen. Der König schenkt der Königin zum Hochzeitstag ein Medaillon mit seinem Portrait. Richelieu lauscht hinter der Wand und wird von den beiden dabei überrascht. Zur Strafe schickt ihn der König aufs Land. Kardinal Richelieu reist zur Mutter des Königs, Marie de Medici, und intrigiert gegen die Königin. Empört macht sich Marie mit ihm auf den Weg zum Schloß. Im Schloss verirrt sich der Herzog in ihr Zimmer. Rechte: Your Family Entertainment
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Albert, der 5. Musketier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment