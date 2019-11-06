Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als sich Herzog Buckingham in die Königin verknallt, faßt er einen kühnen Plan: Bei einem Kostümball will er sich als Gorilla verkleidet ins Schloß einschleichen. Dies wiederum will sich Richelieu zunutze machen. Er sorgt dafür, daß der König die Königin und den Affen erwischt. Pech, daß ein echter Gorilla aus einem Zirkus ausgebrochen ist - und sich ins Schloß verirrt hat. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6