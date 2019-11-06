Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Joyn+
Der Botschafter

Der BotschafterJetzt ohne Werbung streamen

Albert, der 5. Musketier

Folge 20: Der Botschafter

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kardinal Richelieu ist beleidigt, weil anstatt seiner Wachen die Musketiere den englischen Botschafter Lord Pudding in Calais empfangen und nach Paris eskortieren sollen. Er beauftragt Milady, dafür zu sorgen, daß ihm die Musketiere nicht noch einmal in die Quere kommen. Milady gelingt es, den Botschafter aus seiner Kutsche zu entführen und in einem Faß nach Paris zu transportieren. Rechte: Your Family Entertainment

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Albert, der 5. Musketier

Albert, der 5. Musketier

Alle 1 Staffeln und Folgen