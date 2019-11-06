Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Der BotschafterJetzt ohne Werbung streamen
Albert, der 5. Musketier
Folge 20: Der Botschafter
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kardinal Richelieu ist beleidigt, weil anstatt seiner Wachen die Musketiere den englischen Botschafter Lord Pudding in Calais empfangen und nach Paris eskortieren sollen. Er beauftragt Milady, dafür zu sorgen, daß ihm die Musketiere nicht noch einmal in die Quere kommen. Milady gelingt es, den Botschafter aus seiner Kutsche zu entführen und in einem Faß nach Paris zu transportieren. Rechte: Your Family Entertainment
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Albert, der 5. Musketier
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment