Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Königin ist beunruhigt: Sie hat ein Fest für M. Schwarzkreuz und sein Schildkröten-Wasserballett engagiert, doch der scheint mitsamt seiner Schildkröten verschwunden zu sein. Sie bittet Hauptmann de Tréville und seine Musketiere um Hilfe. Der Kardinal erfährt davon und schließt mit dem König eine Wette ab: Seine Wachen werden die Schildkröten vor den Musketieren finden. Albert ist klar, daß er die Suche nicht seinen vier Freunden überlassen kann. Er macht sich mit der Königin selbst auf den Weg und hat auch schon bald eine Spur. Doch auch Milady und die Wachen des Kardinals sind flink. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6