Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 22: Die zweite Königin
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Kardinal möchte den König dazu bringen, Österreich, dem Heimatland der Königin, den Krieg zu erklären. Er hat auch schon einen teuflischen Plan. Die Königin befindet sich auf dem Rückweg von einem Besuch in Österreich und soll unterwegs von den Kardinalsschergen entführt werden. An ihre Stelle tritt Mauricette Croutton: Ein genaues Ebenbild der Königin - nur mindestens einen Zentner schwerer. Der Coup gelingt und der König ist außer sich vor Wut. Was hat man seiner schönen Gemahlin angetan? Doch Kardinal Richelieu, der den König schon fast zur Kriegserklärung überredet hat, hat nicht mit dem einfachen Gemüt Mauricettes gerechnet. Rechte: Your Family Entertainment
Albert, der 5. Musketier
