Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 23: Erdbeeren für den König
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine besondere Laune des Königs bringt den Kardinal auf eine gute Idee: Der König will unbedingt Erdbeeren zum Frühstück. Da im Palast keine mehr zu finden sind, muß auf dem Markt eingekauft werden. Doch Richelieu hat bereits vorgesorgt: Alle Erdbeeren sind konfisziert, die Händler in die Bastille geworfen. Zugleich versichert er seinem König, bis zum kommenden Tag welche zu besorgen. Dafür verspricht der König dem Kardinal, seine Gesetzesvorschläge zu unterschreiben. Die Königin hat unterdessen von dem Treiben des Kardinals gehört und stellt ihn zur Rede. Der leugnet jedoch und sie erreicht nichts. Rechte: Your Family Entertainment
