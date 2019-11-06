Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Folge 24: Die Kissenschlacht

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Kardinal hat eine neue Taktik: Er läßt den König nicht mehr zur Ruhe kommen. Mit Hilfe von Milady verschafft er ihm allnächtliche Alpträume. Auch als die Königin das Schlafgenach des Königs völlig neu einrichten läßt und auch die Bilder wechselt, ändert das nichts. Milady präpariert die Kopfkissen des Königs mit Niespulver. Der König kommt auch weiterhin nicht zur Ruhe. Jetzt muß er die ganze Nacht niesen. Die Musketiere finden dank Albert bald heraus, was die Ursache für des Königs Niesen sein könnte. Gemeinsam mit der Königin begeben sie sich auf eine Reise, um beim Kissenmacher des Königs neue Kopfkissen zu besorgen. Rechte: Your Family Entertainment

