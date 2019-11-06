Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 25: Der Tag der Musketiere
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kardinal Richelieu plant ein neues Stadtviertel, in dem die Straßen und Plätze nach ihm und Milady benannt werden sollen. Die Königin ist damit gar nicht einverstanden. Sie möchte gerne die Musketiere geehrt sehen, was der Kardinal jedoch verächtlich von sich weist - wenn schon, dann sind es doch wohl seine unübertroffenen Wachen, die geehrt werden sollten. Da hat die Königin eine Idee: Wie wäre es mit einem friedlichen Wettstreit zwischen den Wachen des Kardinals und den vier Musketieren? Die Namen der Sieger würden dann in dem neuen Viertel die Straßen und Plätze zieren. Begeistert stimmt der König zu. Milady ist auch nicht untätig gewesen. Rechte: Your Family Entertainment
