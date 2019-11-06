Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 26: Der Doppelgänger
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Wieder einmal haben die Musketiere ein Komplott des Kardinals und seiner Helferin Milady de Winter verhindert. Dadurch treffen die beiden unverhofft auf einen Mann, der zwar einen schweren Sprachfehler hat, ansonsten jedoch dem Herzog von Buckingham gleicht. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment