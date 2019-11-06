Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Folge 26: Der Doppelgänger

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wieder einmal haben die Musketiere ein Komplott des Kardinals und seiner Helferin Milady de Winter verhindert. Dadurch treffen die beiden unverhofft auf einen Mann, der zwar einen schweren Sprachfehler hat, ansonsten jedoch dem Herzog von Buckingham gleicht. Rechte: Your Family Entertainment

