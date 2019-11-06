Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 4: Wer ist der größte im ganzen Land
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der König hat ein schweres Problem: Nicht mit seinem Gewicht hadert er, sondern mit seiner Größe. Er befürchtet, der kleinste Mann im ganzen Land zu sein. Kardinal Richelieu hat kein Interesse daran, dem König diese Angst zu nehmen. Richelieus Komplizin Milady kann einen Triumph verbuchen: Es ist ihr gelungen, Musketier Albert in eine Falle zu locken. Rechte: Your Family Entertainment
Albert, der 5. Musketier
