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Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Eine königliche Jagd

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Albert, der 5. Musketier

Folge 5: Eine königliche Jagd

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Musketiere sollen den Herzog von Buckingham nach England zurückbegleiten, um sicherzustellen, daß er nicht dem König in die Arme läuft. Zuvor machen sie jedoch noch in einem berühmten Gasthaus Rast, in das just der König einkehren will. Rechte: Your Family Entertainment

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