Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Eine königliche JagdJetzt ohne Werbung streamen
Albert, der 5. Musketier
Folge 5: Eine königliche Jagd
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Musketiere sollen den Herzog von Buckingham nach England zurückbegleiten, um sicherzustellen, daß er nicht dem König in die Arme läuft. Zuvor machen sie jedoch noch in einem berühmten Gasthaus Rast, in das just der König einkehren will. Rechte: Your Family Entertainment
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Albert, der 5. Musketier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment