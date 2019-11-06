Zum Inhalt springenBarrierefrei
Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Das Phantombild

Albert, der 5. Musketier

Folge 6: Das Phantombild

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Weil Albert dem Kardinal Richelieu wieder mal ins Handwerk gepfuscht hat, rächt sich dieser auf besondere Weise: Er behauptet, am Hofe einen Spion gesehen zu haben. Von diesem Spion läßt er ein Phantombild anfertigen. Wen wundert's, daß dieses Phantombild Albert zeigt. Weil der König Albert noch nie zu Gesicht bekommen hat, erkennt er seinen fünften Musketier auch nicht. Rechte: Your Family Entertainment

