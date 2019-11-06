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Albert, der 5. Musketier

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
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Auf Schatzsuche

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Albert, der 5. Musketier

Folge 7: Auf Schatzsuche

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Freund der Königin wird von Kardinal Richelieu in den Kerker geworfen, weil er seine Steuern nicht bezahlen kann. Angeblich ist er der Besitzer eines großen Schatzes, doch niemand weiß, wo sich dieser Schatz befinden soll. Richelieu läßt den Gefangenen foltern - vergeblich. Währenddessen machen sich die Musketiere unter Albert auf, auf eigene Faust nach dem Schatz zu suchen. Rechte: Your Family Entertainment

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Albert, der 5. Musketier

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