Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8: Das schönste Geschenk
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Königin hat Geburtstag. Klar, dass sich ihr Gemahl nicht lumpen läßt. Leider aber hat er die Auswahl des Geschenks Kardinal Richelieu überlassen. Dieser ließ die Gemächer der Königin in einer superscheußlichen Farbe streichen. Um den gemeinen Streich auszugleichen, sollen die Musketiere ein Parfüm des bekannten Professors Rosenflieder aus Nizza besorgen. Die königlichen Intriganten planen den nächsten Streich. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6