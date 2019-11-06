Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Albert, der 5. Musketier
Folge 9: Der König der Diebe
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Richelieu läßt die Krone des Königs stehlen. Natürlich versuchen die Musketiere alles, um das Symbol des Herrschers wiederzubeschaffen. Dabei stellt sich heraus, daß Richelieu den falschen Mann für seinen Coup engagiert hat. Dieser ist sofort bereit, den Musketieren zu helfen. Zusammen spielen sie dem intriganten Kardinal noch einen besonderen Streich. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6