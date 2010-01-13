Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 211

TelenovelaStaffel 15Folge 1vom 13.01.2010
Folge 211

Folge 211Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 1: Folge 211

43 Min.Folge vom 13.01.2010Ab 6

Alisa nimmt Olivers Angebot an, ihr bei der Suche nach Christian und Liliana zu helfen, obwohl sie weiß, dass Oliver mit Oskar zusammen gearbeitet hat. Gleichzeitig gerät Oskar immer mehr unter Druck und beauftragt Oliver, Christian und Liliana umzubringen, nachdem er selbst nicht dazu in der Lage war. Oliver gibt Alisa die Adresse des Klosters, in dem Christian und Liliana gefangen gehalten werden, und Alisa macht sich auf den Weg, um die beiden zu befreien. Christian und Liliana ist es in der Zwischenzeit gelungen, ihrem Gefängnis zu entkommen, doch als sie mit Alisa das Kloster verlassen wollen, steht plötzlich Oskar vor ihnen und richtet das Gewehr auf sie. Dana, Conny und Gudrun verbringen derweil einen spontanen Beauty-Nachmittag in Connys Küche und kommen sich näher.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen