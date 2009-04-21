Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 033
43 Min.Folge vom 21.04.2009
Während Alisa an der Seite ihres Vaters für ein neues Arbeitszeitmodell antritt, gesteht Christian Ellen, dass er sich in Alisa verliebt hat. Christian erbittet sich ein wenig Abstand, damit er einen klaren Kopf bekommen kann. In ihrer Angst, Christian zu verlieren, wendet sich Ellen an Ludwig. Dieser hat kein Verständnis für Christians Affäre mit Alisa und macht ihm klar, dass er es nicht duldet, dass die Hochzeit gefährdet wird. Christian erfährt von Lilianas Geheimnis um ihre Vergangenheit.


