Episode 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 17.06.2022
117 Min.Folge vom 17.06.2022Ab 6

100 Musik-Profis aus Rock, Pop oder Oper wollen von den Sänger:innen begeistert werden - darunter Musiker:innen wie Linda Teodosiu und Jazzy Gudd, Vocal-Coaches wie Pamela Falcon, Rapper MC Fitti, Musiker wie Graham Candy oder der Star-Geiger Igor Epstein. Den Sänger:innen bleiben jeweils 100 Sekunden, um die 100 Juror:innen regelrecht vom Hocker zu reißen. Je mehr Profis aufstehen, mitsingen und mittanzen, desto größer wird die Chance für die Sänger:innen, die Show zu gewinnen.

SAT.1
