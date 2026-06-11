Staffel 1Folge 1vom 11.06.2026
Chris hasst seine SchuheJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 1: Chris hasst seine Schuhe
20 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Der 13-Jährige Chris wünscht sich nichts mehr als ein richtig cooler Teenager zu werden. Leider scheint das nicht ganz leicht zu sein. Nach dem Umzug seiner Familie, muss er sich auf seiner neuen überwiegend von Weißen besuchten Schule zurechtfinden.
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Alle hassen Chris
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1, Season 3-4: Comedy Central Germany