Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 1Folge 7vom 31.01.2024
Chris hasst Halloween

Folge 7: Chris hasst Halloween

19 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 6

Um seine Angebetete zu beeindrucken, beschließt Chris auf eine richtig coole Halloweenparty zu gehen, obwohl seine Mutter ihn ausdrücklich darum gebeten hat, seine kleinen Geschwister auf seine kleinen Geschwister aufzupassen.

Comedy Central

