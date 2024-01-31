Staffel 1Folge 7vom 31.01.2024
Folge 7: Chris hasst Halloween
19 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 6
Um seine Angebetete zu beeindrucken, beschließt Chris auf eine richtig coole Halloweenparty zu gehen, obwohl seine Mutter ihn ausdrücklich darum gebeten hat, seine kleinen Geschwister auf seine kleinen Geschwister aufzupassen.
Alle Hassen Chris
Genre:Feiertag, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central