Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 4Folge 3vom 26.12.2023
Chris hasst heile Welt

Chris hasst heile WeltJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 3: Chris hasst heile Welt

20 Min.Folge vom 26.12.2023Ab 6

Mrs. Morello stellt Chris Jenise vor und ersucht ihn, mit ihr auf den Ball zu gehen. Dadurch gerät Chris in eine Zwickmühle: Zwar findet er durchaus Gefallen an Jenise, gleichzeitig jedoch erwartet Greg von ihm, während des Balles bei ihm zu bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Alle Hassen Chris
Comedy Central

Alle Hassen Chris

Alle 2 Staffeln und Folgen