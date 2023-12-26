Staffel 4Folge 3vom 26.12.2023
Folge 3: Chris hasst heile Welt
20 Min.Folge vom 26.12.2023Ab 6
Mrs. Morello stellt Chris Jenise vor und ersucht ihn, mit ihr auf den Ball zu gehen. Dadurch gerät Chris in eine Zwickmühle: Zwar findet er durchaus Gefallen an Jenise, gleichzeitig jedoch erwartet Greg von ihm, während des Balles bei ihm zu bleiben.
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central