Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Alle lieben Diggy
Folge 10: Ein Ritter kommt selten allein/Renn Diggy, renn
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Diggy buddelt sich und Daisy in die Welt der Ritter, weil Daisy so gerne einmal von einem Ritter errettet werden möchte. Anschließend setzt sich Diggy in den Kopf, an einem Hundewettrennen teilzunehmen - obwohl ihm Daisy wenig Chancen einräumt. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment