Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Auf der Flucht/Wie ein Hund im Wasser
Folge 11: Auf der Flucht/Wie ein Hund im Wasser
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Diggy wird vom Chefhundefänger Willie Schnappsiedir gefangen und eingesperrt. Daisy versucht verzweifelt, ihren Hund zu befreien. Anschließend will Diggy unbedingt an der Surf-Weltmeisterschaft teilnehmen, weil dem Sieger ein vielversprechender Preis winkt. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment