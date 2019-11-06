Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alle lieben Diggy

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Auf der Flucht/Wie ein Hund im Wasser

Auf der Flucht/Wie ein Hund im WasserJetzt ohne Werbung streamen

Alle lieben Diggy

Folge 11: Auf der Flucht/Wie ein Hund im Wasser

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Diggy wird vom Chefhundefänger Willie Schnappsiedir gefangen und eingesperrt. Daisy versucht verzweifelt, ihren Hund zu befreien. Anschließend will Diggy unbedingt an der Surf-Weltmeisterschaft teilnehmen, weil dem Sieger ein vielversprechender Preis winkt. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Alle lieben Diggy

Alle lieben Diggy

Alle 1 Staffeln und Folgen