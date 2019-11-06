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Alle lieben Diggy

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Sportlich! Sportlich! / Die Hunde-Olympiade

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Alle lieben Diggy

Folge 2: Sportlich! Sportlich! / Die Hunde-Olympiade

25 Min.Folge vom 06.11.2019

Diggy möchte gern beim Abfahrtslauf von Snowy Peaks teilnehmen. Auf das Übungsgelände dürfen aber keine normalen Hunde. Also verkleidet sich Diggy als Schneehund und trainiert unermüdlich. Im zweiten Teil steht die Hunde Olympiade vor der Tür, an der Diggy natürlich mitmachen möchte. Doch sein stärkster Konkurrent Gustav schläft nicht. Rechte: Your Family Entertainment

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