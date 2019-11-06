Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Sportlich! Sportlich! / Die Hunde-OlympiadeJetzt ohne Werbung streamen
Alle lieben Diggy
Folge 2: Sportlich! Sportlich! / Die Hunde-Olympiade
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Diggy möchte gern beim Abfahrtslauf von Snowy Peaks teilnehmen. Auf das Übungsgelände dürfen aber keine normalen Hunde. Also verkleidet sich Diggy als Schneehund und trainiert unermüdlich. Im zweiten Teil steht die Hunde Olympiade vor der Tür, an der Diggy natürlich mitmachen möchte. Doch sein stärkster Konkurrent Gustav schläft nicht. Rechte: Your Family Entertainment
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Your Family Entertainment