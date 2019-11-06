Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Dalmatino Rex / SchatzsucheJetzt ohne Werbung streamen
Alle lieben Diggy
Folge 3: Dalmatino Rex / Schatzsuche
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Im ersten Teil ist Diggy auf der Suche nach dem seltenen Hund Dalmatino Rex, über den sich selbst die Gelehrten noch streiten. Anschließend hilft er drei Wissenschaftlern aus der Klemme, die von Banditen im Grab des Tutenchamun festgehalten werden. Rechte: Your Family Entertainment
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment