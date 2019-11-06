Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Alle lieben Diggy
Folge 4: Diggy, der Stunthund/Captain Seeb"r
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Laddy, ein berühmter Fernsehhund, dreht die gefährlichen Szenen nie selbst. So wird nach einem Stunt-Double gesucht und in Diggy gefunden. Im zweiten Teil buddelt sich Diggy mit Daisy in die Vergangenheit, um nach einem ver borgenen Schatz zu suchen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment