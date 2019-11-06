Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Der Herrscher der Welt/Zrger im Bermudadreieck
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Im ersten Teil sind Diggy und Daisy dem wahnsinnigen Dr. Zibbub auf der Spur, der sich vorgenommen hat, die Welt zu erobern. Anschließend machen sie sich auf die Suche nach Tiddles, dem Kätzchen eines Millionärs, das im Bermudadreieck spurlos verschwunden ist. Rechte: Your Family Entertainment
