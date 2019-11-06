Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alle lieben Diggy

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Herrscher der Welt/Zrger im Bermudadreieck

Der Herrscher der Welt/Zrger im BermudadreieckJetzt ohne Werbung streamen

Alle lieben Diggy

Folge 5: Der Herrscher der Welt/Zrger im Bermudadreieck

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Im ersten Teil sind Diggy und Daisy dem wahnsinnigen Dr. Zibbub auf der Spur, der sich vorgenommen hat, die Welt zu erobern. Anschließend machen sie sich auf die Suche nach Tiddles, dem Kätzchen eines Millionärs, das im Bermudadreieck spurlos verschwunden ist. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Alle lieben Diggy

Alle lieben Diggy

Alle 1 Staffeln und Folgen