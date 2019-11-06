Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Gangsternachwuchs/Singe, wem Gesang gegeben
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Zunächst gerät Diggy ins Gangstermilieu. Al Capone hat einen Narren an ihm gefressen und will Diggy zu einem harten Burschen machen. Anschließend werden er und Daisy Zeugen eines Streits zwischen einer Operndiva und dem Direktor des Opernhauses. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment