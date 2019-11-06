Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Alle lieben Diggy
Folge 8: Er kam, fraß und siegte/Heulendes Inferno
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Erst schlägt Diggy vor, den ewig fressenden Riesenhund Frißswell gegen den berühmten Sumoringer Waka No Hana antreten zu lassen. Im Anschluß rettet Diggy die Stummfilm-Legende Rita Rarbo aus einem brennenden Haus. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment