Alle lieben Diggy

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
So ein Tonikum bringt (k)einen um/Wenn Hunde lieben

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Da Daisy krank ist, setzt Diggy alles daran, an das Tonikum von Doc Dodgi heranzukommen, das angeblich jede Krankheit heilt. Im Anschluss verliebt sich Diggy Hals über Kopf in die Collie-Hündin Minogue, die diesjährige Gewinnerin der Miss-Wahl. Rechte: Your Family Entertainment

