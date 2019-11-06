Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
So ein Tonikum bringt (k)einen um/Wenn Hunde lieben
Folge 9: So ein Tonikum bringt (k)einen um/Wenn Hunde lieben
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Da Daisy krank ist, setzt Diggy alles daran, an das Tonikum von Doc Dodgi heranzukommen, das angeblich jede Krankheit heilt. Im Anschluss verliebt sich Diggy Hals über Kopf in die Collie-Hündin Minogue, die diesjährige Gewinnerin der Miss-Wahl. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment