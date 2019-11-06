NierchenwochenendeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 1: Nierchenwochenende
Oberschwester Gisela freut sich, nach sechs Monaten endlich wieder in die Notaufnahme zurückzukehren. Die Flitterwochen mit Leo hat sie sehr genossen, aber jetzt braucht sie wieder die Arbeit in ihrem geliebten alphateam. Die Enttäuschung ist groß, Gisela sieht fast nur fremde Gesichter, und auch die Räumlichkeiten in der Notaufnahme haben sich verändert. Darüber hinaus scheint es überhaupt niemanden zu interessieren, dass sie heute ihren ersten Arbeitstag hat. Ärzte wie Schwestern stehen unter Strom, nicht einmal Helmut hat Zeit für eine Umarmung. Grund für das hektische Treiben ist eine von der neuen Verwaltungschefin Dr. Cordula Thiessen angeordnete Katastrophenübung. Die muss allerdings sofort abgebrochen werden, als Gisela den Anruf erhält, dass im Hamburger Hafen eine Gangway eingestürzt ist. Elf Verletzte müssen dringend versorgt werden. Die ehrgeizige Verwaltungschefin will die Katastrophenübung zwar zunächst fortsetzen, doch Gisela setzt sich durch - schließlich stehen Menschenleben auf dem Spiel. Die zum Teil schwer verletzten Unfallopfer werden vom Team versorgt, nur der junge Assistenzarzt Ben von Bode steht verloren im Weg. Ausgerechnet heute hat er seinen ersten Tag und wird mit Situationen konfrontiert, denen er noch nicht gewachsen ist... Rechte: Sat.1
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