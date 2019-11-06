Staffel 10Folge 10vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 10: Grenzerfahrung
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach einer Demonstration herrscht in der Notaufnahme Hochbetrieb. Auch Miriam, die vor einiger Zeit eine Affäre mit Sören hatte, gehört zu den Verletzten. Als Helmut bemerkt, dass Sören sie den anderen Patienten klar vorzieht, reagiert er mehr als ungehalten. Indessen wartet Vonderwerth auf das Ergebnis seines zweiten Aids-Testes. Kurz vor einer OP verliert er die Nerven ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe: 6
6