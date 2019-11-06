Staffel 10Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11: Hoffnung
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die völlig überarbeitete Dr. Jaspers stellt eine falsche Diagnose - und ausgerechnet ihr schärfster Rivale Dr. Borowski kann die Malaria-Patientin Regina Hoven buchstäblich in letzter Sekunde retten. Indessen kann Dr. Vonderwerth aufatmen: Sein Aidstest ist negativ. Als Schwester Dunja sich mit ihm freuen will, stößt er sie jedoch von sich. Dunja ist zutiefst gekränkt, waren sie sich in den letzten Wochen doch merklich näher gekommen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6