Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Hoffnung

HoffnungJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 11: Hoffnung

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die völlig überarbeitete Dr. Jaspers stellt eine falsche Diagnose - und ausgerechnet ihr schärfster Rivale Dr. Borowski kann die Malaria-Patientin Regina Hoven buchstäblich in letzter Sekunde retten. Indessen kann Dr. Vonderwerth aufatmen: Sein Aidstest ist negativ. Als Schwester Dunja sich mit ihm freuen will, stößt er sie jedoch von sich. Dunja ist zutiefst gekränkt, waren sie sich in den letzten Wochen doch merklich näher gekommen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen