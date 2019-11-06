Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 12vom 06.11.2019
Schlimmer Verdacht

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 12: Schlimmer Verdacht

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Caro und Simon, Freunde aus Nellys alten Drogenzeiten, sind in der Notaufnahme, um auf den ebenfalls drogenabhängigen Eggi zu warten. Dr. Jaspers hat Probleme bei der Diagnose, bis Nelly sie auf die richtige Spur bringt ... Rechte: Sat.1

