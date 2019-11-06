Staffel 10Folge 13vom 06.11.2019
Kein MitleidJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 13: Kein Mitleid
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Birkan und sein Bruder, Mitglieder einer türkischen Straßengang, sind in einen Kampf gegen eine russische Jugendgang geraten. Als der nur leicht verletzte Birkan erfährt, dass sein Bruder so verprügelt wurde, dass er querschnittsgelähmt bleiben wird, rastet er aus und will sich rächen. Kurze Zeit später wird Birkan schwer verletzt eingeliefert ... Schwester Dunja bringt ihre fünfjährige Tochter mit zur Arbeit - doch plötzlich ist die Kleine verschwunden ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6