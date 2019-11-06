Staffel 10Folge 14vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 14: Herzlos
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Dr. Scheu plant, die iranische Asylbewerberin Sorana zu operieren, obwohl die Kosten vom Sozialamt nicht abgedeckt sind - Dr. Thiessen ist jedoch strikt dagegen. Indessen hat Dr. Borowski private Probleme: Seine Schwester Sandra kreuzt in der Notaufnahme auf und möchte bei ihm wohnen - sie will in Hamburg ein neues Leben beginnen. Maik weist seine kleine Schwester einfach ab ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6