Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 15: Männer sind Schweine
In dieser Schicht sind sich Dr.Demirel, Verwaltungsdirektorin Codie und Schwester Dunja ausnahmsweise völlig einig: Männer sind Schweine. So wie Karim Boskar, Dr.Demirels Ex-Freund - er entzieht sich aus Angst vor einem Drogentest einer Verkehrskontrolle und fährt in einen Müllwagen. Mit Schnittverletzungen landet er auf dem OP-Tisch seiner ehemaligen Freundin, lässt seinen Charme spielen - und tatsächlich, Dr.Demirel riskiert ihren Job als Ärztin und fälscht ihm zuliebe sein positives Drogenscreening. Doch nachdem er völlig zugedröhnt wieder in der Notaufnahme aufkreuzt, um sie - wie in alten Zeiten - körperlich zu bedrohen, muss sie erkennen, dass Karim ihr Vertrauen mal wieder gründlich missbraucht hat. Auch für die Verwaltungsdirektorin kommt es zu einer bitteren Erkenntnis - nicht nur, dass ihre Tochter Britney CDs klaut und von der Polizei nach Hause gebracht wurde, sie muss sich auch noch von ihrer Mutter über Erziehungsmethoden belehren lasen und zu guter Letzt gibt Ex-Mann Gordon ihr den arroganten Ratschlag, Britney doch einfach zu ihm in die Staaten zurückzuschicken, wenn sie mit ihrer Tochter nicht klar komme. Kein Wunder, dass sich Codie dankbar mit Schwester Dunja über eine Flasche Wodka hermacht. Denn Dunja wiederum leidet unter den wechselnden ... Rechte: Sat.1
