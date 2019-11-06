Staffel 10Folge 17vom 06.11.2019
Bleiben oder nichtJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 17: Bleiben oder nicht
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Spannungen im alphateam nehmen zu, keiner scheint sich auf seinem Posten wohl zu fühlen. Besonders hart trifft es Dr. Scheu, er kämpft mit der Doppelbelastung, versucht, es allen recht zu machen und schlingert zwischen autoritärem Auftreten und freundschaftlichen Worten hin und her. Als er eine Teambesprechung einberuft, um die Wolken endlich zu vertreiben, wird ihm vorgeworfen, launisch und indifferent zu sein. Dr. Jaspers, der auf Drängen Scheus nun endlich die Oberarztstelle angeboten wird, möchte ihrem Leben eine neue Wendung geben - auch wenn sie das Team mit einem großen Blumenstrauß begrüßt hat ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1