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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 18vom 06.11.2019
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Kaltes Land

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 18: Kaltes Land

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Als eine 15-jährige russische Prostituierte von einem Zuhälter vor ein Auto gestoßen wird und an den Folgen der Verletzungen stirbt, die Polizei den Täter jedoch nicht festnehmen kann, sieht die polnische Schwester Dunja rot. In ihrer Verzweiflung greift sie Dr. Vonderwerth an - doch der weiß gar nicht, wie ihm geschieht ... Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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