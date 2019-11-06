Staffel 10Folge 18vom 06.11.2019
Kaltes LandJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 18: Kaltes Land
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als eine 15-jährige russische Prostituierte von einem Zuhälter vor ein Auto gestoßen wird und an den Folgen der Verletzungen stirbt, die Polizei den Täter jedoch nicht festnehmen kann, sieht die polnische Schwester Dunja rot. In ihrer Verzweiflung greift sie Dr. Vonderwerth an - doch der weiß gar nicht, wie ihm geschieht ... Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1