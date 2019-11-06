Staffel 10Folge 19vom 06.11.2019
Love AffairsJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Love Affairs
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Für Schwester Dunja und Dr. Vonderwerth kommt es zur ersten Begegnung nach ihrem nächtlichen Tete-a-tete in Dunjas Wohnung. Beiden ist die Situation mehr als unangenehm, da sie über die Gefühle des anderen im Dunkeln tappen. Nach einer Reihe von Missverständnissen wendet sich dank Dunjas Mitbewohnerin Svetlana alles zum Guten: Aus beruflichen Gründen kann die in dieser Nacht nicht länger auf Dunjas Kinder aufpassen, kurzerhand bittet sie Dr. Vonderwerth, sich um Agnesca und Mietek zu kümmern. Und als habe er nur darauf gewartet, seine Gefühle zeigen zu können, wiegt Dr. Vonderwerth die beiden liebevoll in den Schlaf ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1