Staffel 10Folge 2vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 2: Hilflos
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Dr. Sonya Demirel behandelt eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen worden ist. Ihr zwölfjähriger Sohn hat für sie den Notarzt gerufen, doch trotz aller Bemühungen der engagierten Ärztin weigert sich Frau Gertens, gegen ihren Mann auszusagen. Die Ratschläge ihres Kollegen Borowski und die Anweisungen Vonderwerths ignorierend, lässt Sonya eine Sozialarbeiterin kommen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6