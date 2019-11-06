Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 10Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Hilflos

HilflosJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 2: Hilflos

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Dr. Sonya Demirel behandelt eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen worden ist. Ihr zwölfjähriger Sohn hat für sie den Notarzt gerufen, doch trotz aller Bemühungen der engagierten Ärztin weigert sich Frau Gertens, gegen ihren Mann auszusagen. Die Ratschläge ihres Kollegen Borowski und die Anweisungen Vonderwerths ignorierend, lässt Sonya eine Sozialarbeiterin kommen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen